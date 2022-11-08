МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник. Ведущий Fox News назвал самое тяжкое преступление Байдена против США

Неназванный источник издания утверждает, что в 2012 году Байден активно обсуждал по телефону с сыном Хантером, его партнерами и другими заинтересованными лицами проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке. При этом, как пишет Daily Mail, источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал "негласным партнером" в бизнесе сына.

"Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе", — цитирует слова источника издание.

В то же время сообщается, что один из участников проекта Джефф Купер назвал эти обвинения сфабрикованными и заявил, что никогда не обсуждал сделки в сфере азартных онлайн-игр с Джо Байденом.