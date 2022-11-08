МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Камаз" в январе-октябре увеличил производство на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 36 тысяч машкомплектов, говорится в сообщении автопроизводителя. В России с начала года открылось около 300 автосалонов китайских брендов

"Заводы и подразделения ПАО "Камаз" подвели итоги выполнения производственного плана с начала 2022 года: прошлогодние показатели за 10 месяцев превышены на 1,5 процента. С начала года было выпущено 36 040 машкомплектов", — отмечается в сообщении.

В "Камазе" также уточнили, что в прошлом месяце завод двигателей поставил на автомобильный завод и другим потребителям 4 643 двигателя и силовых агрегата (-1,8% к прошлому году), за январь-октябрь — 39 678 двигателей (+2,2%).

Отгрузка запасных частей в октябре произведена на сумму 3,21 миллиарда рублей (+14,6%), за январь-октябрь — на 25 миллиардов рублей (+11,3%), добавили в компании.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).