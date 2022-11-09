МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Качество отечественных автомобилей за последние годы выросло, отмечают более 60% россиян, принявших участие в исследовании "Открытие авто" (есть в распоряжении РИА Новости). Страховщики зафиксировали снижение числа угонов автомобилей в России

"В ходе опроса 61% опрошенных согласились, что в последние годы наша автомобильная промышленность стала выпускать более качественные автомобили, тогда как 29% не заметили изменений, а 10% заявили об ухудшении качества", — отмечают эксперты. Специалисты опросили в октябре этого года 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Позитивные изменения в российском автопроме чаще отмечали автовладельцы более старшего поколения (69% в возрасте 56+) и мужская аудитория автовладельцев (64% мужской против 58% среди женской аудитории). Среди регионов об улучшениях в автоотрасли чаще заявляли в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах (71% и 70% опрошенных соответственно), уточняется в исследовании.

При этом почти половина (48%) владельцев иномарок готовы поменять иностранную машину на российский автомобиль, если в стране будут собирать достойные машины, 29% — если улучшится качество сборки, 17% — если появятся интересные модели по дизайну, и 13% — если машины станут безопаснее. Не готова приобрести российские авто пятая часть российских автовладельцев (21%), причем чаще женщины (23%), чем мужчины (18%).

Также, согласно данным исследования, у большинства российских водителей есть опыт владения как отечественным автомобилем (80%), так и иномаркой (92%). При выборе отечественной машины автолюбители обычно руководствовались в основном возможностью дешевого ремонта (52%) и приемлемой ценой (49%), добавили в "Открытие авто".