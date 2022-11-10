МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи автомобилей в Китае в октябре по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 6,9%, до 2,51 млн единиц. Airbus начала производство самолетов A321 в Китае

За первые десять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2021 года продажи увеличились на 4,6%, сообщили в CAAM.

Ассоциация учитывает продажи всех автотранспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.