ПЕКИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране, следует из опубликованного в четверг объявления оргкомитета. Китайцы предложили национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

"Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией в стране, все подразделения, задействованные в организации Пекинского международного автосалона, после многосторонних консультаций приняли решение отменить план проведения 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте автосалона в соцсети WeChat.

Организаторы отдельно сообщат о дате проведения выставки.

Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.

В последние месяцы в Китае наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в целом ряде городов введены частичные локдауны. За минувшие сутки в стране выявили 1133 новых подтвержденных случая COVID-19, а также 7 691 бессимптомного носителя.