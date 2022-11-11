МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах России хватит максимум на четыре месяца, если их поставки не будут возобновлены, по некоторым моделям запасы уже практически закончились, сообщили РИА Новости опрошенные дилеры.

"Запасов зарубежных автомобилей в России осталось примерно на 2-4 месяца, в зависимости от бренда. Нишу европейских и японских автопроизводителей занимают китайские компании. Поставки корейских и китайских автомобилей имеют возобновляемость", — сообщили в пресс-службе "Автодома", отвечая на вопрос о запасах автомобилей брендов, приостановивших поставки в Россию.

"По моим оценкам, автодилерам хватит имеющихся запасов на складах в среднем на 2-4 месяца работы. Данные пределы варьируются в зависимости от марки, моделей, а также от калибра бизнеса дилера. Из тенденций в данном ключе отмечу, что наиболее ощутимая нехватка на рынке сложилась по седанам. Кроссоверов и внедорожников в наличии сейчас ощутимо больше", — отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

В пресс-службе "АвтоСпецЦентра" рассказали, что на сегодняшний день запасы новых автомобилей американских, японских и европейских производителей практически закончились. В автосалонах компании осталось от 30 машин европейских брендов массового сегмента. "На данный момент параллельный импорт не позволяет полностью удовлетворить клиентский спрос в полном объеме, однако это направление сейчас активно развивается", — уточнил автодилер.

Ранее ряд зарубежных брендов, выпускающих автомобили массового сегмента, ушли или приостановили поставки своих машин в Россию. В их числе Renault, Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Ford.