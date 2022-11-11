МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские автодилеры не планируют в этом году проводить традиционные новогодние распродажи автомобилей из-за сложившегося дефицита на рынке, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Дилеры сообщили, на сколько хватит машин из Европы и Японии в автосалонах

"В связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке, распродаж в конце 2022 года не будет", — сообщили в пресс-службе "АвтоСпецЦентра".

"Из-за дефицита автомобилей на российском рынке предпосылок к снижению цен на авто к концу года нет. Поэтому новогодней распродажи новых автомобилей не планируется", — также отметили в "Автодоме".

По словам замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексея Старикова, дефицит автомобилей по-прежнему является основным трендом, и на этом фоне авторынок сейчас сжат. "Исходя из текущей ситуации, конечно, можно ожидать, что новогодних распродаж в этом году не будет", — подчеркнул он.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили, что привычные новогодние распродажи не ожидаются, однако какие-то подарки для клиентов все же будут.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России за 10 месяцев упали на 60,8%, до 502,5 тысячи единиц.