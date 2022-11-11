МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск столкнулся в своей соцсети Twitter с фейковым аккаунтом возглавляемой им Tesla, сообщило агентство Bloomberg. Владелец учетной записи пошутил над возгоранием электромобилей фирмы. СМИ: Маск не исключил банкротства Twitter

Журналисты отметили, что Twitter-аккаунт якобы компании Tesla (@TesIaReal), который к 10.55 по московскому времени был заблокирован, набрал десятки тысяч лайков. При этом записи в аккаунте делали отсылку к случаям возгорания электромобилей Tesla.

"Мы предложим 10 тысяч автомобилей для поддержки украинских военных. Наши автомобили — самые современные взрывные устройства на рынке", — было сказано в одном из твитов.

В Другом твите пошутили, что Twitter полыхает, но наши электрокары компании "делали это еще до того, как это стало круто".

Bloomberg отметило, что аккаунт с синей галочкой был пародийным, о чем и свидетельствовала эта пометка. Это уже далеко не первый случай, когда в Twitter возникают такие казусы: в частности, в соцсети появился аккаунт японской компании-разработчика игр Nintendo, где было размещено изображение знаменитого персонажа Супер Марио с непристойным жестом.

Аккаунты-самозванцы стали массово появляться в Twitter после того, как получение синей галочки верификации стало возможным за ежемесячную плату в восемь долларов. Сам Маск в пятницу заявил, что в будущем владельцы пародийных аккаунтов должны будут указывать на шуточный характер своих микроблогов уже непосредственно в именах своих страничек.