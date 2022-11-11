МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что принадлежащая ему компания Tesla изучает возможность экспорта своих электромобилей китайского производства в США. Фейковый аккаунт Tesla пошутил над электромобилями Маска в Twitter

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на осведомленные источники, что Tesla проводит исследование на предмет соответствия изготовленных в Китае деталей стандартам США, и станет ли возможным в этой связи поставлять автомобили Model Y и Model 3 на американский рынок в 2023 году. По данным издания, завод Tesla в Шанхае производит седаны Model 3 и кроссоверы Model Y для последующей продажи в Китае и экспорта на рынки Европы, Австралии и стран Юго-Восточной Азии.

"Ложь", — написал Маск в Twitter.