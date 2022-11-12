МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В шиномонтажной мастерской при сезонной замене шин используют ту или иную схему обмана владельцев автомобилей, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого издания Quto Максим Ракитин. Автоэскперт дал совет, какие машины лучше не покупать и почему

По его словам, например, иногда мастера предлагают клиентам накачать шины не воздухом, а азотом. "Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так", – рассказал Ракитин.

Он добавил, что применяются и менее эффектные, зато более распространенные уловки. Так, клиенту могут сказать, что шина некачественная, что она не балансируется. "Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история – это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", – уточнил эксперт.

Он посоветовал "переобувать" автомобиль в проверенном сервисном центре, чтобы не стать жертвой обмана.

"Если вы не хотите переплачивать за "переобувание" машины, то не надо пользоваться первым попавшимся шиномонтажом. Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете – это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", – заключил Ракитин.