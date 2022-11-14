МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "Открытие" на уровне "А++", со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AAА(RU)"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО УК "Открытие" на уровне "А++", прогноз по рейтингу – стабильный… В числе позитивных факторов агентство отмечает высокое качество активов под управлением", — отмечается в сообщении.

ООО УК "Открытие" специализируется на управлении средствами накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (69,9% активов под управлением на 31 марта 2022 года), доверительном управлении средствами физических лиц (15,2%) и средствами ОПИФ (7%), доля прочих активов под управлением совокупно составляет 7,9%.

Активы под управлением отличаются высокой диверсификацией, на 31 марта 2022 года доля крупнейшего объекта вложений (без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше) в совокупных активах под управлением составила 4,4%. Также позитивно на рейтинг влияет низкая доля вложений в инструменты связанных структур, отмечается там же.

"Определенное давление на уровень рейтинга оказывает неустойчивая динамика объема средств под управлением: за четыре квартала, предшествующих 31 марта 2022 года, совокупный объем активов под управлением сократился на 1,3%; прирост за предыдущие четыре квартала составил 59,2%", — отмечает "Экперт РА".

На 31 марта 2022 года объем активов под управлением УК "Открытие" составил 320,2 миллиарда рублей, объем собственных средств на 30 июня 2022 года по форме расчета Банка России – 1,1 миллиарда рублей.