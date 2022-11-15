МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips на уровне "А-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг УК "Открытие" на уровне "А++"

Агентство, в частности, ожидает стабильной ликвидности компании, поскольку S&P полагает, что фирма сохранит свои капитальные расходы и выплаты акционерам в рамках своих денежных потоков в течение следующих одного-двух лет.

"В основном благодаря продолжающемуся росту цен на нефть и природный газ американская нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей, (E&P) ConocoPhillips пополнила свою ликвидность после приобретения за 8,7 миллиарда долларов активы в бассейне Permian у Shell plc в декабре 2021 года", — поясняется в сообщении.

Стабильный прогноз отражает мнение агентство о том, что показатели кредитоспособности компании останутся соответствующими рейтингу в течение следующих двух лет, после чего несколько снизятся согласно долгосрочным оценкам S&P цен на энергоресурсы.

Также агентство отмечает, что хоть и ожидает, что отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу в 2022-2023 годах будет близко к 100%, показатель заметно снизится в 2024 году в связи с зависимостью от цен на энергоресурсы.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. Численность сотрудников составляет около 9,4 тысячи человек. Чистая прибыль компании за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза в годовом выражении и составила 15,43 миллиарда долларов.