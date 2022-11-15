МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Национального расчетного депозитария (НРД) на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. S&P подтвердило рейтинг ConocoPhillips на уровне "А-"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НКО АО НРД на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и операционной эффективности, высоким качеством активов, комфортной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации бизнес-процессов", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает особую важность выполняемых НРД функций центрального депозитария и его исключительную роль на рынке финансовых услуг РФ в части обеспечения функционирования рыночной инфраструктуры. В связи с этим, по мнению агентства, НРД в случае необходимости с высокой вероятностью получит своевременную и достаточную поддержку, что учтено в текущем рейтинге. Отсутствие указанной поддержки может привести к давлению на рейтинговую оценку.

Агентство отмечает, что невозможность проведения расчетов по еврооблигациям в пользу депонентов, являющихся резидентами РФ, а также блокировка активов клиентов НРД (иностранных ценных бумаг, в том числе еврооблигаций, размещенных НРД в иностранных депозитариях в зарубежных юрисдикциях, выплат по ценным бумагам, а также остатков денежных средств в евро и швейцарских франках на корреспондентских счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах) произошла в результате введенных санкций EC и Швейцарии.

"На момент выпуска данного пресс-релиза остатки на заблокированных счетах полностью покрывали соответствующие обязательства НКО АО НРД перед депонентами, в связи с чем приостановка операций по выплате доходов, а также расчетов в заблокированных валютах не рассматривается агентством как фактор снижения кредитоспособности. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к классификации признаков неисполнения компаниями своих договорных обязательств в результате санкций иностранных государств", — говорится в сообщении "Эксперта РА".

НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, расчетным депозитарием, репозитарием и регистратором финансовых транзакций. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.