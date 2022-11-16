МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", на котором будет принято решение по поводу выплаты дивидендов по итогам первых трёх кварталов текущего года, пройдет 22 декабря в заочной форме, говорится в материалах компании. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев

"Дата проведения общего собрания акционеров… 22.12.2022… Форма проведения общего собрания участников… эмитента… заочное голосование. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В РАЗМЕРЕ 39,57 РУБ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ

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