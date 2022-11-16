Акционеры "Татнефти" обсудят дивиденды за девять месяцев 22 декабря
Собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за девять месяцев пройдет 22 декабря
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", на котором будет принято решение по поводу выплаты дивидендов по итогам первых трёх кварталов текущего года, пройдет 22 декабря в заочной форме, говорится в материалах компании.
"Дата проведения общего собрания акционеров… 22.12.2022… Форма проведения общего собрания участников… эмитента… заочное голосование. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В РАЗМЕРЕ 39,57 РУБ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ