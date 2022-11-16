МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок автомобильной техники в России находится в непростой ситуации, при этом позитивным моментов является то, что конвейеры основных производителей начали работать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Путин поручил Мантурову следить за ценами на автомобили

"Попросил бы Дениса Валентиновича Мантурова несколько слов сказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке автомобильном. Мы знаем, что ситуация непростая, хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей — причем как легковых, так и грузовых", — сказал он.