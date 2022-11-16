МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022". "АвтоВАЗ" усовершенствовал сервис онлайн-продаж Lada

"Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям "АвтоВАЗа" в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей", — сказал он.

Соколов также отметил, что "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч.

"Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", — рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.

Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".