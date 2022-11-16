МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗу" поступало предложение от Ирана о совместном производстве автомобилей, оно изучается компанией, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Автоваз" рассматривает создание полноприводных Lada

"Поступало, может быть, не в таком жестко формализованном виде, но мы не отказываемся. Смотрим на 360 градусов вокруг себя", — сказал он, отвечая на вопрос о предложении организовать совместное производство машин с Ираном.

"Работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают не только от Ирана, но от Индии, Китая и других стран по совместным проектам. Говорить о том, что мы сейчас находимся в какой-то реальной стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение. В том числе и это", — добавил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).