МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ограничение на использование шипованной резины сложно ввести даже в каком-нибудь конкретном городе, хотя дискуссии на эту тему все еще продолжаются, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Россиянам напомнили, как определить срок службы шин

"Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог", – отметил он.

По мнению депутата, ограничение на использование шипов будет сложно ввести. "Все-таки машина – это средство передвижения, на котором водитель ездит не только по своему городу, где хорошо чистят дороги. Он может еще за город поехать или в другой населенный пункт. Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? Я думаю, что введение такого ограничения – это сложное дело", – отметил Марданшин.