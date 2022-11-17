МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россиянам в "Черную пятницу" в этом году больше всего будет не хватать продукции таких брендов, как Nike, Adidas, Mothercare, Zara, а также британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS, говорится в совместном исследовании сервиса объявлений "Юла" и аналитического агентства А2:Research, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Ретейлеры рассказали, что покупали россияне во время ноябрьской распродажи

"Россияне рассказали, каких зарубежных брендов им будет не хватать в "Черную пятницу"… Особенно сильно россиянам будет не хватать продукции Nike (42%), ASOS (36%), Adidas (26%), Mothercare (25%), а также Zara (16%)", — говорится в исследовании. Опрошено в ноябре было 1230 респондентов старше 18 лет из 15 городов России с населением свыше 1 миллиона человек.

Кроме того, 15% респондентов хотели бы иметь возможность купить на распродаже вещи от Puma и H&M. Еще 12% скучают по Crocs, по 11% — по Reebok и Levi's, а по 8% — по Decathlon, Pull&Bear, Monki и Bershka. Менее 5% набрали варианты ответов Oysho, Reserved и Stradivarius. Большинство россиян (72%) готовы искать любимые зарубежные бренды на сайтах объявлений.

Среди опрошенных респондентов 18% считают, что товары российского производства могут заменить ушедшие зарубежные бренды на распродаже, если предоставят достойное качество. 17% допускают такое, если будут актуальные модели, а 13% — если будут большие скидки. Однако более половины опрошенных (53%) уверены, что отечественным брендам не получится до конца восполнить предложения зарубежных компаний.

Отмечается, что в этом году "Черная пятница" не вызывает ажиотажа среди россиян: 51% опрошенных рассказали, что ждут распродажу также, как и годом ранее, почти треть (30%) не заинтересована в акционных предложениях брендов и только 19% респондентов признались, что ждут распродажу больше, чем в прошлом году.

Меньше всего "Черную пятницу" ждут жители Тюмени и Перми — в этих городах 67% и 56% участников опроса соответственно не планируют закупаться в этот период. В Калининграде тех, кто не ждет ноябрьских скидок тоже много — 53%, в Уфе — 47%. В Москве распродажу ждут 75% опрошенных. Также большое количество поклонников "Черной пятницы" во Владивостоке (87%), Краснодаре (82%), Самаре (79%), Красноярске (77%), Новосибирске (74%), Волгограде (73%) и Екатеринбурге (73%), Воронеже (72%) и Челябинске (72%), Омске (71%), Санкт-Петербурге (69%) и Сочи (62%).