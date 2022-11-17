МОСКВА, 17 ноя —ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" сертифицировал две новые модели кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е", соответствующее одобрение типа транспортного средства выдано Росстандартом и опубликовано на сайте ведомства. "Автоваз" рассматривает создание полноприводных Lada

Согласно документации, "Москвич 3" представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4. Модель будет выпускаться с бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно.

"Москвич 3е" — копия электрического JAC iEVs4. Модель оснащается электромотором мощностью 68 лошадиных сил и тяговой батарей емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан. До конца 2022 года будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе — выпуск автомобилей с глубокой локализацией, в том числе, электромобилей на собственной платформе.