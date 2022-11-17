МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Ассонефть" считает, что малые независимые нефтяные компании (ННК), разрабатывающие мелкие месторождения, находятся в менее выгодных условиях по сравнению с другими операторами добычи нефти, что снижает их эффективность, поэтому предлагает скорректировать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом их интересов, заявила генеральный директор ассоциации Елена Корзун. Совфед продлил действие пониженных ставок налога на прибыль в регионах

По ее словам, время уникальных месторождений, таких как Самотлор, прошло, и уже сейчас большой объем прироста минерально-сырьевой базы обеспечивают мелкие и очень мелкие месторождения, операторами которых часто выступают именно ННК. Эти компании 80% своего сырья отправляют на внутренний рынок.

"ННК, наиболее подходящие для разработки малых месторождений, находятся в худших налоговых условиях среди всех операторов добычи нефти, поэтому их потенциал по освоению малых месторождений используется неэффективно", — говорится в презентации, которую Корзун представила в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Она объяснила, что из-за корректировки демпфирующего механизма, созданного для сдерживания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в России, независимые компании вынуждены платить за нефтепереработку, которой у них нет. Кроме того, за первые 9 месяцев 2022 года ННК с ежегодной добычей менее 100 тысяч тонн сократили нефтепроизводство из-за роста нагрузки по НДПИ в связи с пересчетом курса доллара после его резкого скачка в конце февраля-марте.

Первое предложение Корзун — подкорректировать формулу НДПИ с учетом интересов ННК, у которых нет своей нефтепереработки. Второе — для расчета налога для поставок на внутренний рынок использовать вместо мировых цен на нефть биржевые цены внутри РФ, либо ввести в формулу предельно допустимые значения курса доллара к рублю. Кроме того, Корзун попросила, чтобы правительство поручило профильным министерствам подготовить программу вовлечения мелких, сверхмелких или очень мелких месторождений в разработку и развития малых ННК.

В ответ на предложения "Ассонефти" замдиректора департамента налоговой политики минфина РФ Виталий Прокаев отметил, что поддержка ННК правомерна, однако ведомству совместно с Минэнерго необходимо проанализировать, возможно ли будет переработать столько нефти, сколько в РФ перерабатывалось год назад, и какое место в нефтяном балансе должны занимать ННК и крупные компании. "После этого уже смотреть непосредственно на экономику малых предприятий нефтедобывающих и уже оттуда говорить о том, что можем это развивать", — заключил он.