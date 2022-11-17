МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Проверку наличия каталитического нейтрализатора, снижающего токсичность выхлопных газов, нужно включить в правила техосмотра автомобиля, так как многие автовладельцы его снимают и продают, заявил эксперт экологического фонда "Компас" Георгий Каваносян в четверг в Госдуме. Путин назвал ситуацию на рынке автомобильной техники в России непростой

Эколог считает большой проблемой существование "серого" рынка, автосервисов, где можно из автомобиля с высоким экологическим стандартом "Евро-5" сделать машину класса "Евро-0", сняв каталитический нейтрализатор. По его словам, многие владельцы автомобилей снимают устройство, которое содержит редкоземельные металлы, чтобы затем его продать.

"Я делал тесты, проверял абсолютно одинаковые автомобили с одинаковыми двигателями — на одном есть катализатор, на другом — нет. На два порядка отличаются выбросы. Мы сейчас это вообще не проверяем, когда ставим машину на учет, переоформляем. Никто это не проверяет при техосмотре, а я считаю, что поверять нужно", — сказал Каваносян.

"Одна машина, которая в январе прогревается зимой, наносит ущерба гораздо больше, чем даже угольная электростанция в трех-пяти километрах. Конкретно в мое окно все это летит — диоксид азота, сажа и все остальное", — подчеркнул он.

Экологический стандарт "Евро-0", регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, был введен на территории большинства стран Европы в 1988 году. Стандарты постепенно повышались, в 1992 году был введен "Евро-1", в 1997 — "Евро-2". Россия сразу ввела стандарт "Евро-2" в 2002 году, запретив ввозить машины ниже этого класса. "Евро-5" действует в России с 2016 года.