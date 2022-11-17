МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит один из крупнейших интернет-агрегаторов объявлений о недвижимости в России "Циан", сократила убыток за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 219 раз — до 9 миллионов рублей, сообщается на сайте компании. Выручка МТС в третьем квартале выросла на 0,8 процента

Выручка компании за три квартала увеличилась на 38% год к году — до 5,9 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 5,4 раза, достигнув 1,1 миллиарда рублей. Рентабельность по ней составила 18,5%, указывается в сообщении.

Получение компанией убытка в ней объясняют потерями от разницы валютных курсов.

Как отметил гендиректор Cian PLC Дмитрий Григорьев, чьи слова приводятся на сайте, в течение 2022 года компания генерировала свободный денежный поток и в настоящее время аккумулировала значительную сумму денежных средств на своем балансе. Если финансовые показатели продолжат оставаться высокими, компания готова рассмотреть возможность использования этих средств, включая выплату дивидендов. Россиянам рассказали, как купить вторичное жилье со скидкой

"Тем не менее нынешняя корпоративная структура компании, а также действующие ограничения, налагаемые как международным, так и российским законодательством, могут создать определенные трудности при осуществлении любого такого распределения. Если такое распределение будет планироваться, мы рассмотрим возможные варианты решения и будем своевременно информировать все заинтересованные стороны", — добавил он.

"Циан" работает на российском рынке классифайдов с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC. В 2021 году компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, ее бумаги также торгуются на Мосбирже.