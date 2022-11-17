МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Депозитарные расписки компании Cian PLC, которой принадлежит один из крупнейших интернет-агрегаторов объявлений о недвижимости в России "Циан", прибавляют в цене около 4,5% после публикации позитивных финансовых данных, следует из данных торгов.

К 17.38 мск бумаги "Циана" дорожали на 4,53% — до 451,8 рубля. Перед публикацией рост составлял около 2,5%, а после нее достигал 7,5% (котировки поднимались до 464,6 рубля).

Выручка компании за три квартала увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,9 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла в 5,4 раза, достигнув 1,1 миллиарда рублей. Рентабельность по ней составила 18,5%, указывается в сообщении компании.

"Циан" работает на российском рынке классифайдов с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC. В 2021 году компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, ее бумаги также торгуются на Мосбирже.