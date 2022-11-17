МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия надеется решить проблемы с задержкой товаров на границе Киргизии и Казахстана, заявил в четверг министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев. Мишустин отметил интерес всех регионов к сотрудничеству с Азербайджаном

"Нынешняя ситуация (по торговле – ред.) по сравнению с 2010 годом в корне изменилась. Сегодняшняя ситуация стала намного лучше, товарооборот (между РФ и Киргизией – ред.) с каждым годом улучшается. Конечно, есть проблемы, которые мы всегда обсуждаем на площадках ЕЭК — это задержка товаров на киргизско-казахской границе, но мы должны сказать, что мы об этом говорим, обсуждаем и решаем. Я думаю, что мы эти вопросы постепенно будем решать", — сказал он на открытии выставки киргизских производителей товаров и услуг "Караван Экспо".