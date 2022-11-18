МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Москвич" сертифицировал две модели кроссоверов

В интервью мэр отметил, что после ухода большого количества инвесторов из Москвы подавляющее большинство освободившихся ниш заполнили российские предприниматели. По словам Собянина, единственной проблемной нишей стало автомобилестроение.

"Но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было "Рено". А через 2-3 года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей", — сказал Собянин.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан. До конца 2022 года будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе — выпуск автомобилей с глубокой локализацией, в том числе электромобилей на собственной платформе.

Собянин также рассказал, что прибыльность московских предприятий восстанавливается. Собянин заявил о стабилизации экономики Москвы после пандемии и кризисов

"Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно", — сказал он.

Кроме того, столичный градоначальник выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований в следующем году.

Он отметил, что экономика города стабилизировалась, но это "не значит, что все блестяще". По словам Собянина, никакого прогнозируемого весной экспертами обрушения не произошло.

"Тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но, если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, на какие цели в бюджете города заложены заимствования.

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