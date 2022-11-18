МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) автоконцерна Honda Motor в иностранной и национальной валютах на уровне "A", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Краткосрочные РДЭ компании в обеих валютах были сохранены на отметке "F1".

"Сохранение рейтингов и стабильный прогноз отражают мнение Fitch о том, что прибыль Honda должна в целом остаться неизменной в фингоду, завершающемся в марте 2023 года (2023 финансовый год) после устойчивого восстановления прибыли в 2022 фингоду", — комментируют аналитики.

Краткосрочные РДЭ отражают оценку агентством "очень здоровой" ликвидности, говорится в релизе. Вместе с этим Fitch ожидает постепенного восстановления объема продаж автомобилей в 2023 финансовом году после ослабления дефицита полупроводников, хотя до конца этот дефицит и не перестанет сказываться.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.

Чистая прибыль Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 сентября, составила 338,514 миллиарда иен (около 2,3 миллиарда долларов), что в полтора раза меньше аналогичного показателя предшествовавшего финансового года.