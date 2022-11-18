МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" собрал на заводе в Тольятти первую тестовую Lada Vesta NG, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" изучает возможность совместного производства автомобилей с Ираном

Ранее модели Lada Vesta собиралась на предприятии компании в Ижевске, однако в августе было принято решение перенести производство на основную площадку.

"На первой сборочной линии "АвтоВАЗа" произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала", — отмечается в сообщении.

"В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года", — добавил автопроизводитель.

Как ранее отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, возобновление производства Lada Vesta начнется с комплектации с механической коробкой передач.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).