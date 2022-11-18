МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Tesla Inc отозвала почти 30 000 автомобилей Model X из-за проблемы, которая может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности переднего пассажира, согласно письму компании, поданному в регулирующий орган. СМИ: Маск выбрал своего возможного преемника на посту гендиректора Tesla

Калибровка модуля управления удерживающим устройством или набора датчиков может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности переднего пассажира во время некоторых аварий на низкой скорости, говорится в письме Национального управления по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) от 17 ноября.

Проблема будет устранена с помощью обновления программного обеспечения, которое будет установлено по беспроводной связи, сообщила компания.

Ранее в ноябре Tesla отозвала более 40 000 автомобилей Model S и Model X из-за риска сбоя усилителя рулевого управления при движении по неровной дороге или после наезда на выбоину.