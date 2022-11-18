МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл-Западная Сибирь" и "Норильскгазпром", дочерние предприятия "Лукойла" и "Норникеля", а также "Красноярская нефтегазовая компания" (КНК) примут участие в аукционе на два крупных участка углеводородов, соседствующих с проектом "Роснефти" "Восток Ойл", сообщили РИА Новости в Роснедрах. Экс-глава минфина США назвал потолок цен на нефть нелепым и неосуществимым

Участки расположены на территории Таймырского муниципального района Красноярского края. Аукцион на эти участки пройдет 5 декабря.

Южно-Паютский участок с начальной ценой 18,127 миллиона рублей обладает ресурсами нефти по категории D1 (перспективные) — 4 миллиона тонн, по D2 (прогнозные) — 2,5 миллиона тонн, растворенного газа — 92,4 миллиарда кубометров (D1) и 40 миллиардов (D2), конденсата — 0,8 миллиона тонн (D1), 0,2 миллиона тонн (D2).

На Южно-Ушаковском участке стоимостью 4,570 миллиона рублей ресурсы газа по D1 составляют 39,8 миллиарда кубометров, по D2 — 9,9 миллиарда кубометров, конденсата — 0,4 миллиона тонн (D1) и 0,1 миллиона тонн (D2).

Как сообщили в Роснедрах, Южно-Паютский и Южно-Ушаковский соседствуют с участками "Лукойла-Западной Сибири", а также общества "Восток-Ойл", владеющего месторождениями на одноименном проекте "Роснефти", и его дочернего предприятия "Тагульское".

Также 5 декабря должны были состояться аукционы на еще два участка на Таймыре — Ново-Надеждинский и Восточно-Надеждинский, однако побороться за них вызвался только "Сургутнефтегаз". Согласно регламенту, как единственный участник он может получить лицензии на право пользования ими, уплатив за них разовый платеж — начальную стоимость плюс шаг аукциона.