МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. При покупке автомобиля с пробегом необходимо оценить, сколько стоит имеющаяся у покупателя машина, а также интересующие модели, рассказал в беседе с RT автоэксперт Кирилл Иванов. Также, по словам эксперта, следует определиться, нужен ли для покупки кредит и какой. Россиянам напомнили, как определить срок службы шин

"Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка", — рассказал специалист.

При этом, по его словам, ставки по автокредиту ниже, но придется оформить ОСАГО, а машина будет в залоге у банка.

Кроме того, важно проверить автоисторию машины — по мнению эксперта, это самый важный этап, который поможет избежать мошенничества.

После этого нужно оценить техническое состояние авто, а при использовании услуг профессиональной проверки убедитесь, что сервис или эксперт не аффилированы с продавцом, заявил он.

"Если выбор сделан — заключите договор. Шаблоны документов можно скачать с сайтов объявлений. Чтобы договор сложнее было оспорить, лучше зарегистрировать его у нотариуса. Не соглашайтесь на просьбы продавцов о занижении суммы сделки в договоре, чтобы не платить налоги. При дальнейшей продаже авто это станет уже вашей проблемой", — предупредил Иванов.

Он посоветовал оплатить покупку безналичным платежом.

КАК ПРОДАТЬ

По словам эксперта, при продаже подержанного авто самая сложная задача — правильно установить цену. Россиян предупредили об основных схемах обмана клиентов при шиномонтаже

"Правильная цена — это цена аналогов, которые быстрее других снимаются с публикации. Готовьтесь отвечать на звонки в любое время и показывать машину тогда, когда это удобно покупателям. Если вы выбрали продажу у дилера, то сначала обратитесь к тому, у которого проходили сервис. Часто дилер может дать оценку по телефону, если уже знает машину", — сказал Иванов.

Если предложение дилера кажется заниженным, то придется объехать еще трех-четырех, посоветовал эксперт.

Он пояснил, что каждая оценка в дилерском центре занимает около четырех-пяти часов.

"Часто эта услуга платная: в Москве она стоит от 5 до 18 тысяч рублей. Придется потратить два-три дня, и только тогда вы получите несколько предложений, из которых сможете выбирать", — отметил Иванов.