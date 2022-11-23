МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3", серийное производство которого было запущено на заводе "Москвич" в среду, начнутся в Москве уже в декабре, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Собянин назвал запуск нового "Москвича" историческим событием

"Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3" в Москве и Центральном Федеральном округе начнутся уже в декабре этого года", — отметили в министерстве.

Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", — сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

В ноябре "Москвич" сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства.

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"До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году", — сказал Мантуров, говоря о планах автозавода.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

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