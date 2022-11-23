МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Южная Корея является одним из главных кандидатов на инвестиции в рамках курса компании на строительство гигафабрики в Азии. Об этом сообщили в офисе президента Южной Кореи. Tesla отзовет 30 тысяч электромобилей из-за подушек безопасности

Как уточнили в офисе южнокорейского лидера, Маск сделал это замечание в разговоре по видеосвязи с президентом Южной Кореи Юном Сук Елем, добавив, что компания планирует активизировать сотрудничество с Южной Кореей по цепочкам поставок.