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https://1prime.ru/business/20221123/838921724.html
Маск назвал Южную Корею подходящей страной для производства электромобилей
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В среду генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Южная Корея является одним из главных кандидатов на инвестиции в рамках курса компании на строительство гигафабрики в... ПРАЙМ, 23.11.2022
авто, бизнес, новости, илон маск, южная корея, электромобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Южная Корея является одним из главных кандидатов на инвестиции в рамках курса компании на строительство гигафабрики в Азии. Об этом сообщили в офисе президента Южной Кореи.
Как уточнили в офисе южнокорейского лидера, Маск сделал это замечание в разговоре по видеосвязи с президентом Южной Кореи Юном Сук Елем, добавив, что компания планирует активизировать сотрудничество с Южной Кореей по цепочкам поставок.