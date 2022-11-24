ЕГРЮЛ: "Лукойл" стал партнером "Газпрома" на Карабашских участках после ухода Repsol
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Партнером "Газпром нефти" на Карабашских участках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после ухода испанской Repsol стал "Лукойл", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"Газпром нефть" выкупила долю испанской Repsol в совместном предприятии "Евротэк-Югра" в начале года. Источники газеты "Коммерсант" сообщали, что решение Repsol покинуть добычные активы в России связано оптимизацией бизнеса и недовольством экономикой совместного предприятия. Об условиях сделки официально не сообщалось.
Теперь, согласно документам, управляющей компанией АО "Евротэк-Югра" с 23 ноября стала ООО "Меретояханефтегаз". Это совместное предприятие, в котором "Газпром нефть" и "Лукойл" владеют по 50%, было создано в начале мая.
"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Карабашский-3, Карабашский-9, Свердловский и Килейский, а также добычными – на участки Карабашский-1 и Карабашский-2, где компания разрабатывает месторождение имени Рауля-Юрия Эрвье – одно из крупнейших месторождений, открытых за последние годы в России: извлекаемые запасы нефти там составляют около 34 миллионов тонн.
https://1prime.ru/business/20221124/838938260.html