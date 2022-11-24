МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Партнером "Газпром нефти" на Карабашских участках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после ухода испанской Repsol стал "Лукойл", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Газпром нефть" планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник

"Газпром нефть" выкупила долю испанской Repsol в совместном предприятии "Евротэк-Югра" в начале года. Источники газеты "Коммерсант" сообщали, что решение Repsol покинуть добычные активы в России связано оптимизацией бизнеса и недовольством экономикой совместного предприятия. Об условиях сделки официально не сообщалось.

Теперь, согласно документам, управляющей компанией АО "Евротэк-Югра" с 23 ноября стала ООО "Меретояханефтегаз". Это совместное предприятие, в котором "Газпром нефть" и "Лукойл" владеют по 50%, было создано в начале мая.

"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Карабашский-3, Карабашский-9, Свердловский и Килейский, а также добычными – на участки Карабашский-1 и Карабашский-2, где компания разрабатывает месторождение имени Рауля-Юрия Эрвье – одно из крупнейших месторождений, открытых за последние годы в России: извлекаемые запасы нефти там составляют около 34 миллионов тонн.