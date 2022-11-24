МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО за год выросло на 300 тысяч человек, до 4,1 миллиона, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan

"В третьем квартале 2022 года треть всех автовладельцев – 30,4% — получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4,1 миллиона человек. Всего скидку за безаварийное вождение имеют 96,4% автовладельцев. Годом ранее максимальную скидку по ОСАГО, которая составляла тогда 50%, получили 27,3% автовладельцев, или 3,8 миллиона человек", — говорится в сообщении РСА.

Также количество автовладельцев, имеющих какую-либо скидку "бонус-малус" в прошлом квартале, выросло на 4,4%. В третьем квартале 2021 года скидка была у 92% автовладельцев, указывается там же.

"Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам третьего квартала 2022 года получили лишь 0,01% водителей, или 819 человек. Это в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее (2073 человека)", — также отмечают в РСА.

Коэффициент "бонус-малус", равный единице, получили 3,8% автовладельцев, заключивших договор ОСАГО в прошлом квартале, или 515 тысяч водителей. Годом ранее такой коэффициент был у 4,9% всех автовладельцев, или 670 тысяч человек, говорится там же.

"Статистика в очередной раз показала, что безаварийные автовладельцы, которых в стране большинство, вследствие аккуратной езды они получают скидки на ОСАГО. Мы видим, что индивидуализация тарифов ОСАГО привела к тому, что люди водят менее аварийно, поскольку у них есть экономический стимул быть более аккуратными на дорогах и не попадать в ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безаварийных водителей выросло, а аварийных снизилось" – приводятся слова исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.