МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Система цифровой маркировки в 2023 году будет охватывать 24 товарные группы в странах Евразийского экономического союза и Узбекистана, рассказал гендиректор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов. В России не нужна маркировка вина, считает Абрамченко

"В совокупности в странах ЕАЭС и Узбекистане уже введена маркировка в 17 различных группах товаров, в ближайших планах – еще 7 категорий. Таким образом, в 2023 году планируется расширение системы маркировки в ЕАЭС и Узбекистане до 24 уникальных товарных групп", — заявил Кириллов в ходе конференции "Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность".

По его словам, помимо уже включенных в маркировку товарных групп, обсуждается введение маркировки мобильных телефонов и ноутбуков в Армении, в Киргизии – энергетических и сахаросодержащих напитков, а в России — биологически активных добавок, электронных сигарет и жидкостей для них, пива и слабоалкогольных напитков, а также медицинских изделий, антисептиков и велосипедов.

Он также отметил, что маркировка позволяет контролировать легальность товаров при трансграничной торговле через маркетплейсы и не перегружает бизнес избыточными требованиями.

При этом, Кириллов подчеркнул, что не все маркетплейсы соблюдают требования к маркировке безоговорочно. "Но уже сегодня многие участники рынка видят в использовании системы маркировки плюсы, особенно при торговле товарами, поступающими из-за рубежа. На этом фоне крайне важна консолидация стран ЕАЭС в борьбе с нелегальным оборотом, развитие сквозных процессов маркировки. Совместные усилия стран по защите внутреннего рынка с помощью цифровых инструментов уже дают плоды. Не менее важно то, что к этой борьбе присоединился Узбекистан", — добавил гендиректор ЦРПТ.

Цифровая маркировка внедряется во всех странах ЕАЭС и Узбекистане на основе единого подхода. В России Национальная система цифровой маркировки вводится с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.