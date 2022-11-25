МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в октябре выросло на 7,4% в годовом выражении — до 69 524 машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В правительство внесли проект стратегии российского автопрома до 2035 года

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 12,5%, до 13 055 машин, а автомобилей на экспорт — на 6,3%, до 56 469.

"Возвращение производства автомобилей к росту в Великобритании в октябре можно только приветствовать, хотя объемы производства все еще значительно ниже уровня "до пандемии" (ковида — ред.) ввиду нестабильности поставок комплектующих", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоувза.

С начала года производство автомобилей в Британии сократилось на 10,8% в годовом выражении, до 643 755 машины. В том числе для внутреннего рынка был выпущен 135 896 автомобиль (+8,8%), на экспорт – 507 859 машин (-14,9%).