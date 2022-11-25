МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Роскачество планирует усилить позиции России на международном рынке продукции, соответствующей стандарту халяль, и обеспечить доверие к ней отечественных и международных потребителей, заявил руководитель организации Максим Протасов. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

С 24 по 27 ноября в Стамбуле проходят VIII Всемирная выставка халяльной продукции и IX выставка стран Организации исламского сотрудничества "Халяль экспо". В рамках мероприятий состоялась трехсторонняя встреча Роскачества, Росаккредитации и Агентства по аккредитации Халяль Турецкой Республики (Halal Accreditation Agency, HAK). Стороны обсудили создание в России эффективной инфраструктуры рынка халяльной продукции и развитие экспорта.

В ходе встречи Протасов подчеркнул, что потенциал российской сельхозпродукции и продуктов питания уже высоко оценен на рынке стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"России за последние три года удалось в два раза нарастить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. В 2021-м Россия поставила только в страны Персидского залива халяльной продукции на рекордные 180 миллионов долларов. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом Россия не планирует останавливаться только на странах Ближнего Востока. К 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны должен достичь 400 миллионов долларов, а к 2030 — 700 миллионов", — сказал Протасов.

"В этой связи своевременно решение о создании на базе Роскачества Национального центра компетенций в области халяльной продукции и услуг. Его деятельность позволит сформировать эффективную и надежную инфраструктуру рынка халяльной продукции и обеспечит доверие к ней отечественных и международных потребителей", — добавил руководитель Роскачества.

В 2022 году на указанных выставках свои стенды представляют около 500 компаний из 40 стран, а число посетителей выставки превышает 40 тысяч, около 10 тысяч из них специально прибывают из-за рубежа.