ПЕКИН, 25 ноя — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla отзывает с китайского рынка более 80 тысяч автомобилей Model S, Model X и Model 3 из-за выявленных дефектов, говорится в сообщении государственного управления КНР по контролю и регулированию рынка. Tesla отзовет из Австралии 15 тысяч автомобилей

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте управления в пятницу, отзыву подлежат 67 698 электромобилей Model S и Model X из-за проблем с программным обеспечением. Кроме того, будут отозваны 12 863 автомобилей Model 3 из-за проблем с ремнями безопасности.