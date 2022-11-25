МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что IT-отрасль в России получила в текущем году беспрецедентный набор льгот, возможно, этого мало: ожидания отрасли и отъезд специалистов — это наши проблемы, и с ними надо работать, считает министр экономического развития России Максим Решетников. Россия достигла цифрового суверенитета, заявил Шадаев

Таким образом министр обыграл знамению фразу футболиста Андрея Аршавина после поражения сборной РФ: "Ваши ожидания — ваши проблемы".

Выступая в пятницу на форуме "Цифровой алмаз" в Якутии Решетников отметил, что Минцифры при поддержке председателя правительства, президента РФ удалось очень многое сделать для отрасли.

"Беспрецедентный объем льгот был предоставлен, но вполне возможно этого мало… Может быть, не все так работает, как людям хотелось бы, чтобы работало, и в данном случае, их ожидания, ожидания IT — это наши проблемы, потому что, если эти ожидания не сбываются, то просто они уезжают. И это наши проблемы, поэтому и с ними надо работать, и с ожиданиями, и с продуктом, который мы предоставляем коллегам", — сказал Решетников.

По его словам, партнеры России по евразийскому партнерству, понимая ситуацию, создают у себя условия для российского сектора, чтобы компании перетекали и им там было комфортно. "Создают новые налоговые режимы, и для тех же айтишников создают новые режимы. И Максуту Игоревичу, и мне IT-компании присылают таблички: вот, смотрите, у наших соседей вот так, а у вас здесь — вот так, и даже все ваши льготы и так далее не компенсируют, поэтому давайте что-то думайте дальше", — пояснил глава Минэкономразвития.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для них устанавливается нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы.

Граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Иностранным IT-работникам упрощена выдачу вида на жительство. Кроме того, сотрудники IT-компаний могут оформить льготную ипотеку.