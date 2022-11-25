МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии с уже января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал журналистам новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В России выросло число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО

"Сейчас проводится очень активная работа, в ближайшее время будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта – ред.) очень большая, наверное, в январе (2023 года – ред.) уже запустим", — сказал он.

"Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение "зеленой карты" на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии", — также отметил глава ВСС.

Уфимцев отметил, что это совместный проект с Белоруссией, соревнования по цене между российскими и белорусскими страховщиками не будет. По его словам, краеугольным будет то, что полис покупает житель соответствующей страны: мы покупаем с расширением на Белоруссию, а у них покупается полис с расширением на Россию. "Пока тарифы мы не называем", — добавил он.

"Почему с белорусами быстрее (чем с другими странами ЕАЭС – ред.), потому что есть унифицированная "зеленая карта", которая без каких-либо проблем, готовый продукт, его можно сразу запускать. Вторая задача – гармонизация законодательства, чтобы лимиты, подходы, выплаты были одинаковыми, но не через "зеленую карту", а классический продукт, который одинаковый и будет приниматься на той или иной территории", — сказал Глава ВСС.

"Конечно, у нас задачи такие же по Казахстану и по Армении, и по другим странам, которые в ЕАЭС входят, чтобы мы с ними провели точно такую же работу. Встречи проводились, но был выбран белорусский вариант, потому что объемы большие, синхронизация большая, и "зеленая карта", — добавил он.