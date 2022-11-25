МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Порядка семи тысяч работников иностранных предприятий автопрома в Калужской области остаются в режиме простоя, они получают 2/3 заработной платы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Аналитики отметили снижение цен на автомобили с пробегом в ноябре

"У нас около семи тысяч (сотрудников) находятся в состоянии простоя, им выплачивается две трети заработной платы. Наши автомобильные предприятия добросовестно выполняют свои обязательства в этой части, и мы ищем новых партнеров для того, чтобы запустить предприятия", — сказал Шапша журналистам.

Губернатор добавил, что называть какие-либо сроки запуска трудно. "Но я вижу, что уже существенные подвижки на этом пути есть", — подчеркнул глава региона.