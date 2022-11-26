МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Соллерс" перезапустил производство на заводе в Алабуге, на бывших мощностях СП с Ford начался выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей "Атлант" и "Арго" под собственным брендом компании, сообщил корреспондент РИА Новости. Аналитики отметили снижение цен на автомобили с пробегом в ноябре

В торжественной церемонии запуска производства новых моделей приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов.

"У коллег амбициозные планы занять существенную долю рынка этого класса автомобилей в России", — отметил Мантуров. Он подчеркнул, что автомобили "Соллерс" будут включены в программу льготного автолизинга.

Мантуров также рассказал, что провёл тест-драйв электрической версии модели "Арго". Производство электромобиля, хотя пока и не серийное, планируется наладить во втором квартале 2023 года.

"Есть четкий спланированный график мероприятий по увеличению уровня локализации. Это прописано в специнвестконтракте, коллег будем поддерживать", — добавил Мантуров.

Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. "Арго" является компактным автомобилем бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5, раскрыли характеристики в "Соллерс".