ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует во втором квартале 2023 года начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров, сообщила замгендиректора компании Зоя Каика. Продажи первых новых моделей LCV "Соллерс" начнутся в декабре

"Автомобили будут легковые, и мы рассчитываем, что по сути будет замещение линейки Mazda… Это средний ценовой сегмент будет, соответственно, кроссоверы. По сути, мы опять-таки метимся в нишу ушедшей Mazda — CX5, CX9", — сказала Каика журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении производства на площадке во Владивостоке.

В начале ноября в "Соллерс" заявили, что выкупят долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Японский автоконцерн в свою очередь оценил расходы, связанные с продажей своей доли в СП с "Соллерсом", в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).