ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует во втором квартале 2023 года начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров, сообщила замгендиректора компании Зоя Каика.
"Автомобили будут легковые, и мы рассчитываем, что по сути будет замещение линейки Mazda… Это средний ценовой сегмент будет, соответственно, кроссоверы. По сути, мы опять-таки метимся в нишу ушедшей Mazda — CX5, CX9", — сказала Каика журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении производства на площадке во Владивостоке.
В начале ноября в "Соллерс" заявили, что выкупят долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Японский автоконцерн в свою очередь оценил расходы, связанные с продажей своей доли в СП с "Соллерсом", в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).