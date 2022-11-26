МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ. "Соллерс" планирует начать выпуск новых кроссоверов во Владивостоке

"Несмотря на введенные против компании санкции, "Камаз" продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно", — отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки вице-премьера — главы министерства Дениса Мантурова на завод.

"С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран", — добавили в министерстве.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).