"Соллерс" рассчитывает по итогам 2022 года выйти на прибыль по МСФО
ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя — ПРАЙМ. "Соллерс" рассчитывает по итогам 2022 года выйти на прибыль по МСФО, сообщила журналистам замгендиректора компании Зоя Каика.
Ранее сообщалось, что чистый убыток "Соллерс авто" по МСФО в I полугодии составил 1,1 миллиарда рублей против прибыли в 277 миллионов рублей годом ранее. Выручка в первом полугодии сократилась на 28,8%, до 26,2 миллиарда рублей.
"Мы рассчитываем, что по итогам года финансовый результат будет значительно лучше. Не могу давать прогноз, потому что каждый день идет борьба за производственный результат и за финансовые результаты в том числе. Но мы рассчитываем, что по плану должны без убытков закончить год", — сказала Каика.
Она также отметила, что значительный вклад в финансовые результаты компании внесет запуск производства новых моделей легких коммерческих автомобилей "Атлант" и "Арго" под брендом "Соллерс", который состоялся на заводе в Алабуге в среду.
"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
До лета текущего года основным акционером "Соллерс" был Вадим Швецов, бизнесмен продал контрольный пакет (76,7%) компании "Альтер инвест", совладельцы который — менеджмент "Соллерса".
https://1prime.ru/business/20221126/838961913.html