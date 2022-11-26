ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя — ПРАЙМ. "Соллерс" рассчитывает по итогам 2022 года выйти на прибыль по МСФО, сообщила журналистам замгендиректора компании Зоя Каика. "Камаз" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5

Ранее сообщалось, что чистый убыток "Соллерс авто" по МСФО в I полугодии составил 1,1 миллиарда рублей против прибыли в 277 миллионов рублей годом ранее. Выручка в первом полугодии сократилась на 28,8%, до 26,2 миллиарда рублей.

"Мы рассчитываем, что по итогам года финансовый результат будет значительно лучше. Не могу давать прогноз, потому что каждый день идет борьба за производственный результат и за финансовые результаты в том числе. Но мы рассчитываем, что по плану должны без убытков закончить год", — сказала Каика.

Она также отметила, что значительный вклад в финансовые результаты компании внесет запуск производства новых моделей легких коммерческих автомобилей "Атлант" и "Арго" под брендом "Соллерс", который состоялся на заводе в Алабуге в среду.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.

До лета текущего года основным акционером "Соллерс" был Вадим Швецов, бизнесмен продал контрольный пакет (76,7%) компании "Альтер инвест", совладельцы который — менеджмент "Соллерса".