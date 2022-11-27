МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В случае заноса автомобиля на заснеженной дороге, если привод задний, нужно немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса, то есть в ту сторону, куда движется задняя часть автомобиля; в случае переднего привода, наоборот, помогает добавление газа, вытягивающее машину, рассказал RT главный аналитик рынка НТИ "Автонет" Денис Пилипишин. Автоэксперт посоветовал, как безопасно купить и продать подержанную машину

"Главное, не путать занос со сносом передней оси в повороте, тогда, наоборот, добавление газа может навредить", — уточнил он.

Как пояснил специалист, с полным приводом сложнее, поскольку на скользкой дороге он создает иллюзию безопасности, поскольку машина уверенно разгоняется по снегу и даже по льду.

Электронные системы, по мнению Пилипишина, в сложных ситуациях на дороге могут навредить, так как рассчитаны для неких средних условий эксплуатации и могут помочь очень среднему водителю, однако в критический момент способны блокировать возможность управления машиной. "Общий вывод по электронным системам таков: не стоит на них уповать", — отметил эксперт.

Он добавил, что самое главное — это умение, навык, когда водитель автоматически и моментально реагирует на развитие заноса, купируя его в самом начале быстрым, коротким и точным движением.

"Если опыта немного, обязательно нужно потренироваться где-нибудь на закрытых площадках, может, даже с инструктором — намеренно вызывать занос и пробовать выходить из него", — пояснил Пилипишин.

В свою очередь, эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха кандидат технических наук Анатолий Фиронов подчеркнул, что крайне важно иметь "адаптированный и упреждающий" стиль вождения, и учитывать, что другие водители на дороге могут не справиться с управлением.

"Наблюдайте за тем, что происходит перед вами, чтобы заранее распознать любые маневры и таким образом избежать резкого торможения. Не отвлекайтесь. Кроме того, скорость и безопасное расстояние должны соответствовать дорожным условиям. На скользкой дороге нельзя делать резких движений рулём, нужно плавно управлять педалью газа", — пояснил собеседник.

Он предупредил, что на обледенелой дороге тормозной путь в четыре раза больше. "При оптимальных дорожных условиях и правильном техническом оснащении тормозной путь обычно составляет около 15 метров при скорости 50 километров в час", — отметил он.

Эксперт пояснил, что общий остановочный путь состоит из тормозного пути и пути реакции.

"При скорости 50 километров в час средний остановочный путь составляет около 30 метров. Из них 15 метров — тормозной путь и 15 метров — дистанция реакции. Это удваивается во влажных условиях и до четырех раз в зимних условиях вождения", — сказал специалист.

В результате, по его словам, тормозной путь составляет около 65 метров на заснеженной дороге при скорости 50 километров в час.

"Практическое правило: снизить скорость вдвое на заснеженных дорогах и увеличить безопасное расстояние. Если столкновения не избежать, то важно помнить, что определяющим фактором тяжести последствий ДТП будет остаточная скорость автомобиля в момент столкновения. Вывод: к моменту столкновения скорость нужно снизить до минимально возможной", — подчеркнул он.