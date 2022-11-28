МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant началось на заводе в Елабуге, говорится в сообщении автопроизводителя. Aurus презентовал новый внедорожник

"На заводе Aurus в ОЭЗ "Алабуга" Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями", — отмечается в сообщении.

"В настоящий момент доля отечественных поставщиков достигла 70% — сюда входят все основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения", — уточнил автопроизводитель.

Как сообщалось на презентации Aurus Komendant в сентябре, коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.

Внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем мощностью 598 лошадиных сил. На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера, среди которых три абсолютно новых цвета. Также предусмотрено семь вариантов интерьера, среди которых представлены два новых сочетания, в том числе двухцветные варианты исполнения. Кроме того, планируется бронированная версия модели.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).