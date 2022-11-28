Завод "Москвич" направит часть автомобилей в 2023 году на обновление парка каршеринга
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Завод "Москвич" произведет в 2023 году порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе "Москвич". Степень локализации производства на "Москвиче" будет расти максимально быстрыми темпами. В следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода — кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин начнется в декабре.
"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов. У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
https://1prime.ru/business/20221128/838967320.html