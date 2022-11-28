МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Завод "Москвич" произведет в 2023 году порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Источник раскрыл цену нового городского кроссовера "Москвич 3"

"В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе "Москвич". Степень локализации производства на "Москвиче" будет расти максимально быстрыми темпами. В следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода — кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин начнется в декабре.

"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов. У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.