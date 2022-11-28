МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на решение совета директоров компании. ОАЭ опровергли сообщения об обсуждении ОПЕК+ изменений в нефтедобыче

"Совет одобрил создание ADNOC Gas, новой газоперерабатывающей и торговой компании мирового масштаба. Решение вступает в силу 1 января 2023 года", — пишет WAM. Прямой цитаты от совета директоров при этом не приводится.

Отмечается, что новая компания появится в результате слияния уже существующих подразделений ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, что позволит ей производить "голубое топливо" объемом до 283 миллионов кубических метров в сутки на восьми объектах на суше и на море.

WAM отмечает, что при условии получения соответствующих разрешений от регулирующих органов ADNOC проведет первичное публичное размещение (IPO) миноритарного пакета акций новой компании на фондовой бирже Абу-Даби (ADX) в 2023 году.

WAM пишет, что совет директоров также одобрил планы ADNOC по увеличению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки уже к 2027 году, а не к 2030 году, как планировалось ранее.

По данным WAM, помимо открытия газового подразделения, совет директоров одобрил стратегию по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Сообщается, что в рамках стратегии компания "создаст новую вертикаль Low Carbon Solutions & International Growth, ориентированную на работу с новыми источниками энергии, газом (в том числе и со сжиженным) и химикатами".